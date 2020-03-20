Ataşehir'de bisiklet ve şarjlı matkap çalan yaşı küçük hırsızlar yakayı ele verdi - Son Dakika

Ataşehir'de iki farklı adreste bisiklet, şarjlı matkap gibi eşyalar çalan 3 şahıs yakayı ele verdi. Yaşları 18'den küçük olan şahısların farklı hırsızlık suçlarından sabıkalı olduğu ve iki şahsın da hırsızlık suçundan aranmakta olduğu tespit edildi. Şahısları hırsızlık için binaya girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Ataşehir'de Esatpaşa Mahallesinde 24 Ocak tarihinde Aylin Y. (27) isimli şahsa ait bisikletin çalınması ve 10 Mart tarihinde Aşıkveysel Mahallesinde Cüneyt S. (41) isimli şahsa ait şarjlı matkap ve testerenin çalınması olaylarının ardından Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin E.İ.(15), E.İ.(13) ve C.E.(13) isimli yaşı küçük şahıslar olduğunu tespit etti.



C.E.(13) isimli şahıs 12 Mart tarihinde Mustafa Kemal Mahallesindeki ikametinde, E.İ.(15) ve E.İ.(13) isimli diğer şüpheliler de Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan ikamet adreslerine yakın bir sokak içerisinde polis tarafından yakalandı.



Yapılan sorgulamalarda, C.E.(13) isimli şahsın, 4 adet "açıktan hırsızlık", 1 adet "işyerinden hırsızlık", 2 adet "evden hırsızlık", 1 adet "otodan hırsızlık", 1 adet "mala zarar verme" suçlarından, E.İ.(15) isimli şahsın, 1 adet "açıktan hırsızlık", 2 adet "otodan hırsızlık", 1 adet bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı" suçlarından, E.İ.(13) isimli şahsın, 4 adet "açıktan hırsızlık", 2 adet "evden hırsızlık", 1 adet "işyerinden hırsızlık", 1 adet "mala zarar verme" suçlarından kaydının olduğu anlaşıldı.



Ayrıca E.İ.(15) ve E.İ.(13) isimli şahısların 1 adet "hırsızlık" suçundan aranıyor oldukları tespit edildi.



Yakalanan şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Şahısların hırsızlık için binaya girdikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL