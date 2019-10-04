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Ataşehir'de boyacıda çıkan yangın çevre binalara sıçradı

37 dakika önce

Ataşehir'de bir boyacıda çıkan yangın binaya ve oto yıkamacıya sıçradı.

Ataşehir'de boyacıda çıkan yangın çevre binalara sıçradı, System.String[]

Ataşehir'de bir boyacıda çıkan yangın binaya ve oto yıkamacıya sıçradı. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederken, dükkanın yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


İçerenköy Mahallesi Doğanbey Caddesi Ertaç Sokak'ta bir boyacıda çıkan yangın arkasında bulunan binaya ve yanındaki oto yıkamacıya sıçradı. Çevre sakinleri hemen olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangında ölü ya da yaralı olmazken büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. Yangın sonrası sinirlerin gerilmesi sonucu iş yeri sahipleri arasında ufak arbede yaşandı. Çevre sakinlerinin araya girmesiyle olay büyümeden yatıştırıldı. Yangın anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuna saniye saniye kaydedildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor. - İSTANBUL

Ataşehir, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:56 Kaynak: İHA
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