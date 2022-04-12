Ataşehir'de buğday yüklü nakliye kamyonu alevlere teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ataşehir'de buğday yüklü nakliye kamyonu alevlere teslim oldu

12.04.2022 09:00

Ataşehir'de buğday yüklü nakliye kamyonu alevlere teslim oldu Araç sahibi yanan kamyonetini çaresizce izledi Ataşehir'de park halinde bulunan içerisi buğday yüklü nakliye kamyonu alevlere teslim oldu.

Ataşehir'de buğday yüklü nakliye kamyonu alevlere teslim oldu

Araç sahibi yanan kamyonetini çaresizce izledi

İSTANBUL - Ataşehir'de park halinde bulunan içerisi buğday yüklü nakliye kamyonu alevlere teslim oldu. Araç sahibi ise koşarak geldiği olay yerinde aracının yanışını çaresizce izledi.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi 3004. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan 34 HB 6573 plakalı içerisi buğday yüklü kamyonette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse aracın kupa ve kasa kısmında çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Aracının yandığını duyan ve koşarak olay yerine gelen araç sahibi Necmettin Durmuş, alevlere teslim olan aracını çaresizce izledi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

"Sokaktan bir ses geldi"

Konuya ilişkin konuşan çevre sakinlerinden İhsan Pekyiğit, "Evde oturduğum esnada sokaktan yüksek bir ses geldi. Dışarıya baktığımızda bir şey göremedik. İşe gitmek için sokağa çıktığımda aracın alt kısmında alev olduğunu gördüm. Çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalışsak da beceremedik. İtfaiye ekipleri geldi müdahale ediyorlar" diye konuştu.

Ataşehir'de buğday yüklü nakliye kamyonu alevlere teslim oldu
Ataşehir'de buğday yüklü nakliye kamyonu alevlere teslim oldu
Ataşehir'de buğday yüklü nakliye kamyonu alevlere teslim oldu
Ataşehir'de buğday yüklü nakliye kamyonu alevlere teslim oldu
Ataşehir'de buğday yüklü nakliye kamyonu alevlere teslim oldu
Ataşehir'de buğday yüklü nakliye kamyonu alevlere teslim oldu

YORUMLAR
500
Maltepe'de yangın paniği: Çatı katı alevlere teslim oldu Maltepe'de yangın paniği: Çatı katı alevlere teslim oldu Fatih'te korkutan yangın: Binanın bodrum katı alevlere teslim oldu Fatih'te korkutan yangın: Binanın bodrum katı alevlere teslim oldu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de buğday yüklü nakliye kamyonu alevlere teslim oldu - Son Dakika


Son Dakika
09:08 MHP'den istifa ettiği için şiddet görmüştü! Sedat Kılınç ve sunucuya ait yeni görüntüler gün yüzüne çıktı
09:07 Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Doğan'ın Ender'e oynadığı büyük oyunda kazanan kim oldu?
09:01 Savaşın 48. günü! Ukrayna'dan korkutan haber: Rus ordusu, Mariupol'de kimyasal silah kullandı
08:54 Ömer Arif'i şoke eden telefon! İşte Hakim dizisinin son bölümünde yaşananlar
08:51 Kobani soruşturmasında ikinci dalga: 91 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 46 kişi gözaltında
08:50 Oyuncu Nursel Köse, başrollerinde yer aldığı Üç Kuruş dizisinden ayrıldı!
08:46 12 Nisan güncel döviz kuru: Dolar kaç lira? Euro kaç TL?
08:37 Uzmanı yazdı: Memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı zam yüzde 34,62 oranında olacak
08:36 Altın yükselişe geçti! İşte 12 Nisan güncel fiyatlar
08:32 Ekrem İmamoğlu gençlerle buluştu! Halı saha maçı yapıp, langırt oynadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 09:21:43. #1.13#
SON DAKİKA: Ataşehir'de buğday yüklü nakliye kamyonu alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement