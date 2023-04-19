CHP İstanbul seçim bürosuna gerçekleştirilen saldırıya ilişkin Valilik'ten açıklama geldi: Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor

Ceset diye gittiler, battaniye içinden akla gelmez bir şey çıktı

Ataşehir'de gece saatlerinde Örnek Mahallesi, Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan CHP Örnek Mahallesi Seçim Bürosu'nda yaşandı. Seçim bürosunun önüne gelen bir grup, sprey boyalarla camlara yazı yazdıktan sonra büronun önünde asılı bulunan parti bayraklarını kopararak attı. Şüpheliler kurusıkı tabanca ile birkaç kez ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

KAFTANCIOĞLU: BİZ KORKMAYIZ

Yaşanan saldırıyı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Kaftancıoğlu yaptığı paylaşımda, "Ataşehir Örnek Mah. temsilciliğimize saldıran tahrip eden ve 3 el ateş açanlara (kurusıkı olduğu tahmin ediliyor) bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır. Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden de olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 01.00 sıralarında Ataşehir ilçemiz Örnek Mahallesinde bulunan CHP Seçim İrtibat Bürosu önündeki parti flamalarının kesildiği, camlara yazı yazıldığı ve silahla havaya ateş edildiği ihbar edilmiştir.

FLAMALARI KESEN VE HAVA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce yapılan çalışmalarda; 6 şüphelinin parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılması olayına karıştığı, plakasız bir motosikletteki 2 şüphelinin de havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştığı tespit edilmiştir. Olay yerinde 3 adet kurusıkı silah kovanı elde edilmiş olup, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." ifadelerine yer veridi.