CHP İstanbul seçim bürosuna gerçekleştirilen saldırıya ilişkin Valilik'ten açıklama geldi: Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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CHP İstanbul seçim bürosuna gerçekleştirilen saldırıya ilişkin Valilik'ten açıklama geldi: Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor

19.04.2023 12:53

İstanbul Ataşehir'de CHP seçim bürosuna yapılan saldırıyla ilgili olayda İstanbul Valiliği, bir duyuru yayınladı. Yapılan açıklamada, "6 şüphelinin parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılması olayına karıştığı, plakasız bir motosikletteki 2 şüphelinin de havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ataşehir'de gece saatlerinde Örnek Mahallesi, Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan CHP Örnek Mahallesi Seçim Bürosu'nda yaşandı. Seçim bürosunun önüne gelen bir grup, sprey boyalarla camlara yazı yazdıktan sonra büronun önünde asılı bulunan parti bayraklarını kopararak attı. Şüpheliler kurusıkı tabanca ile birkaç kez ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

KAFTANCIOĞLU: BİZ KORKMAYIZ

Yaşanan saldırıyı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Kaftancıoğlu yaptığı paylaşımda, "Ataşehir Örnek Mah. temsilciliğimize saldıran tahrip eden ve 3 el ateş açanlara (kurusıkı olduğu tahmin ediliyor) bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır. Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var" ifadelerini kullandı.

CHP'nin İstanbul'daki seçim bürosuna yapılan saldırıya ilişkin Valilik'ten açıklama: Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor

İSTANBUL VALİLİĞİ'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden de olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 01.00 sıralarında Ataşehir ilçemiz Örnek Mahallesinde bulunan CHP Seçim İrtibat Bürosu önündeki parti flamalarının kesildiği, camlara yazı yazıldığı ve silahla havaya ateş edildiği ihbar edilmiştir.

FLAMALARI KESEN VE HAVA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce yapılan çalışmalarda; 6 şüphelinin parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılması olayına karıştığı, plakasız bir motosikletteki 2 şüphelinin de havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştığı tespit edilmiştir. Olay yerinde 3 adet kurusıkı silah kovanı elde edilmiş olup, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." ifadelerine yer veridi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
  • Özkan Özdemir: birisi silahla yıkımı engeller biri kurşun sıkar nere kadar Cevap Yaz 21 3 Yayından Kaldır
  • Ferhat Aykır: Bilerek kendileri yapıyor provakasyoncular kendilerini mağduru oynamayı iyi bilirler Cevap Yaz 30 46 Yayından Kaldır
  • Semih Yetkin: yusuf yusuf oluyorlarda biz korkmayız diyorlar :))) Cevap Yaz 16 36 Yayından Kaldır
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