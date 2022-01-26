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Ataşehir'de buz üstünde ilerleyen iş makinesi, buzların kırılmasıyla çukura düştü - Son Dakika

Ataşehir'de buz üstünde ilerleyen iş makinesi, buzların kırılmasıyla çukura düştü

26.01.2022 10:30
Ataşehir'de buz üstünde ilerleyen iş makinesi, buzların kırılmasıyla çukura düştü

Ataşehir'de inşaat alanında bulunan ve üzeri buz tutan çukur üzerinde ilerleyen iş makinesi, buzların kırılması ile çukura düştü.

Ataşehir'de inşaat alanında bulunan ve üzeri buz tutan çukur üzerinde ilerleyen iş makinesi, buzların kırılması ile çukura düştü. İçerisi su dolu çukura düşen iş makinesinin operatörü çukurda kayboldu. 60 yaşındaki işçinin cansız bedeni arama çalışmaları sonucu çukurdan çıkarıldı. İş makinesinin çukura düştüğü anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, Ataşehir'de Yenişehir Mahallesi Neşeli Sokakta bulunan bir inşat alanında saat 09.00 sıralarında yaşandı. İnşaatta iş makinesiyle ilerleyen 60 yaşındaki Kadir Yaşar isimli işçi, çukur üzerinde tutan buzu fark etmeyerek buz üzerinde ilerledi. İş makinesinin ağırlığına dayanamayan buzların kırılmasıyla iş makinesi, içerisi su dolu çukura düştü. İnşaatta asansör boşluğu için kazılan çukura düşen iş makinesinin operatörü Yaşar, su içerisinde kayboldu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaybolan Yaşar'ı bulmak için ekipler olay yerinde çalışma yürüttü. İş makinesi operatörü Kadir Yaşar'ın cansız bedeni arama çalışmaları sonucunda çukurdan çıkarıldı.

İş makinesinin buz kaplı çukur üzerimde ilerlediği sırada buzun kırılması ve iş makinesinin çukura düştüğü anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde iş makinesi buzun üzerinden ilerlediği sırada buzların kırıldığı, iş makinesinin de devrilerek içi su dolu çukura düştüğü görülüyor.

Öte yandan kazanın yaşandığı alan ve işçiyi arama çalışmaları drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Ataşehir'de buz üstünde ilerleyen iş makinesi, buzların kırılmasıyla çukura düştü
Ataşehir'de buz üstünde ilerleyen iş makinesi, buzların kırılmasıyla çukura düştü
Ataşehir'de buz üstünde ilerleyen iş makinesi, buzların kırılmasıyla çukura düştü

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Yenişehir, Ataşehir, İnşaat, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de buz üstünde ilerleyen iş makinesi, buzların kırılmasıyla çukura düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ataşehir'de buz üstünde ilerleyen iş makinesi, buzların kırılmasıyla çukura düştü - Son Dakika
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