Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Cadde Ortasında Çatışma Kamerada

Ataşehir'de Cadde Ortasında Çatışma Kamerada

42 dakika önce

ATAŞEHİR'de cadde ortasında yaşanan çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktıAtaşehir Alanaldı Caddesi'nde geçtiğimiz pazar günü çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralanmıştı.

Ataşehir'de Cadde Ortasında Çatışma Kamerada, System.String[]
ATAŞEHİR'de cadde ortasında yaşanan çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Ataşehir Alanaldı Caddesi'nde geçtiğimiz pazar günü çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralanmıştı. Dehşet anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 3 bin lira alacağı bulunan Onur U.'nun beyaz bir araçla taksi durağına geldiği görülüyor. Onur U. aracından iner inmez durakta bulunan 3 kişi ile kavga ediyor. Daha sonra Ufuk P. adlı taksi sürücüsü yere düşüyor. Onur U. ise elindeki silahla etrafındakilerin üzerine yürüdükten sonra tekrar kendi aracına yöneliyor. Coşkun Ç. adlı taksi sürücüsü de elindeki silahla Onur U.'nun bindiği araca ateş ediyor. Bunun üzerine Onur U. tekrar aracından çıkıp Coşkun Ç.'ye ateş ediliyor. Onur U. çatışma sırasında aracına binerek olay yerinden uzaklaşıyor. Cadde ortasında dehşet anlarının yaşandığı çatışmada Onur U., Coşkun Ç. ve Ufuk P. çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis olaya karışan kişileri gözaltına aldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:45 Kaynak: DHA

Ataşehir, 3. Sayfa
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