Ataşehir'de zikzaklar çizen moto kuryenin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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Ataşehir'de zikzaklar çizen moto kuryenin tehlikeli yolculuğu kamerada

17.08.2022 12:50
Ataşehir'de zikzaklar çizen moto kuryenin tehlikeli yolculuğu kamerada

Ataşehir'de caddede seyir halinde olan moto kurye, zikzaklar çizerek yolda ilerledi.

Ataşehir'de caddede seyir halinde olan moto kurye, zikzaklar çizerek yolda ilerledi. Moto kurye, yolda ilerleyen otomobillerin yanlarından geçerek adeta hem geliş hem de gidiş yönünü kullandı. Karşı yönden gelen İETT otobüsünün de yakınından hızla geçerek kazaya davetiye çıkaran moto kuryenin tehlikeli yolculuğu araç içi kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, yola ters yönden giriş yaptıktan sonra caddede seyir halinde olan bir moto kurye motosikleti ile zikzaklar çizerek yolda ilerledi. Ani zikzaklar çizen moto kurye adeta yolun hem gidiş hem geliş yönünü de kullanmış oldu. Yolda ilerleyen ve duraklayan araçların yanından hızla geçen moto kurye hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Moto kuryenin, yolda diğer yönden gelen İETT otobüsünün yakınından da hızla geçerek ilerlediği görüldü. Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ataşehir, Tragger, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de zikzaklar çizen moto kuryenin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de zikzaklar çizen moto kuryenin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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