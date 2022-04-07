Ataşehir'de caddedeki bazı ağaçlar İBB ekiplerince söküldü - Son Dakika
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Ataşehir'de caddedeki bazı ağaçlar İBB ekiplerince söküldü

07.04.2022 20:27

İstanbul Ataşehir'deki bir caddede refüjde bulunan bazı ağaçlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı ekiplerce söküldü.

İstanbul Ataşehir'deki bir caddede refüjde bulunan bazı ağaçlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı ekiplerce söküldü.

İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde refüjde yer alan bazı ağaçların kökünden sökülerek kamyonetlerle götürüldüğü görüldü.

Dudullu-Bostancı metro hattı şantiyesi bitiminden itibaren cadde boyunca yaklaşık 200 metre uzunluktaki alanda yer alan ağaçların, caddede yapılacak trafik düzenleme ve altyapı çalışmaları nedeniyle söküldüğü öğrenildi.

Ağaçların, İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kökünden sökülerek götürüldüğü ve başka bir alana dikileceği belirtildi.

Ataşehir'de caddedeki bazı ağaçlar İBB ekiplerince söküldü
Ataşehir'de caddedeki bazı ağaçlar İBB ekiplerince söküldü
Ataşehir'de caddedeki bazı ağaçlar İBB ekiplerince söküldü

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istanbul büyükşehir belediyesi, Bostancı, İstanbul, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ataşehir'de caddedeki bazı ağaçlar İBB ekiplerince söküldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ataşehir'de caddedeki bazı ağaçlar İBB ekiplerince söküldü - Son Dakika
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