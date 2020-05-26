Ataşehir'de camiler 29 Mayıs'a hazırlanıyor - Son Dakika

Ataşehir'de camiler 29 Mayıs'a hazırlanıyor

Ataşehir Belediyesi, 29 Mayıs'ta yeniden vatandaşların toplu ibadetine açılacak camilerde önlem amaçlı ilaçlama yaptı.

Ataşehir'de camiler 29 Mayıs'a hazırlanıyor, System.String[]

Ataşehir Belediyesi, 29 Mayıs'ta yeniden vatandaşların toplu ibadetine açılacak camilerde önlem amaçlı ilaçlama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 16 Mart'tan itibaren ibadetlere ara verilen camiler tekrar cemaatle buluşacağı 29 Mayıs'a hazırlanıyor.

Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğine ilişkin kararın ardından ilçedeki camilerde ilaçlama çalışması başlattı.


Koronavirüs salgını sebebiyle Ataşehir'deki 76 cami, 2 cemevi ve 1 kilisede artık birer haftalık süreyle ilaçlama çalışmaları gerçekleştirilecek.

Vatandaşların hijyenik şartlarda ve güven içerisinde ibadetlerini yerine getirebilmeleri için yapılan dezenfeksiyon çalışmalarında, tüm alanlar özel kıyafetli personel tarafından püskürtme yöntemiyle detaylı bir şekilde ilaçlanıyor.


Ekiplerin gerçekleştirdiği tüm ilaçlama ve dezenfeksiyon faaliyetlerinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçlar kullanılıyor. Bakterileri ve virüslere karşı yapılan bu dezenfeksiyon çalışmalarında kullanılan ilaçların insan sağlığa olumsuz bir etkisi bulunmuyor.


Ataşehir genelindeki diğer ortak alanların, kamu kurumlarının, özel kuruluşların, parkların dezenfekte çalışmaları da düzenli bir şekilde devam ediyor.

Koronavirüs, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 10:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ataşehir'de camiler 29 Mayıs'a hazırlanıyor - Son Dakika

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