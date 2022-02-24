Son dakika haberleri | Ataşehir'de çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Ataşehir'de çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

24.02.2022 15:17

Bir son dakika haberine göre İstanbul Ataşehir'de yangın çıkan çatı katındaki daire kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Ataşehir'de yangın çıkan çatı katındaki daire kullanılamaz hale geldi.

Barbaros Mahallesi Tabya Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katındaki dairesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu tamamen yanan çatı katı ile büyük hasar oluşan üçüncü kattaki daire kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberleri | Ataşehir'de çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri | Ataşehir'de çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri | Ataşehir'de çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri | Ataşehir'de çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

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Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu

Barbaros Mahallesi, Ataşehir, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Ataşehir'de çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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