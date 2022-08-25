ATAŞEHİR'DE KUŞUNU KURTARMAK İSTERKEN 20 METREDEN  DÜŞTÜ - Son Dakika
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ATAŞEHİR'DE KUŞUNU KURTARMAK İSTERKEN 20 METREDEN  DÜŞTÜ

25.08.2022 15:53

ATAŞEHİR'de çatıya kaçan kuşunu almak isterken bastığı tavan arasındaki sundurmanın çökmesi sonucu Müjdat Aydemir 20 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı.

ATAŞEHİR'de  çatıya kaçan kuşunu almak isterken bastığı tavan arasındaki sundurmanın çökmesi sonucu Müjdat Aydemir 20 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı.

Olay saat 12.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Rumi Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında yaşandı. İddiaya göre, Müjdat Aydemir'in kuşu, çatı arasına kaçtı. Kuşunu almak için  bastığı  tavan arasındaki sundurmanın çökmesi ile  Müjdat Aydemir,  20 metre yükseklikten önce apartman girişindeki boşluğa ardından da beton zemine düştü. Aydemir ağır yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesiyle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Müjdat Aydemir, ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aydemir'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Görgü tanığı Atilla Urhan "Aydemir'in kuş beslediğini, kaçan kuşlarının apartmanın çatı boşluğuna yuva yaptıklarını, kuşları kontrol ederken düştüğünü söyledi.Binada yaşayan Gülcan Özcan "Çatıdan bastığı yerden düşmüş. Ev başımıza yıkıldı zannettim. Çok korktum. İnşallah iyi olur" diye konuştu. Görüntü dökümü(cep telefonu )-Yaralının yerdeki görüntüsü-Binadakilerin yaralıya yardım edip ambulans çağırması-Çatıdan görüntü-Çatıdan yere düşen parçalar-Apartman giriş kapısının çatısındaki delik- İtfaiye,polis ve sağlık ekiplerinden görüntü-Ekiplerin düşen parçaları kaldırması-Bina sakinleri ile röp

-Genel ve detay görüntüler


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Yenişehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE KUŞUNU KURTARMAK İSTERKEN 20 METREDEN  DÜŞTÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ATAŞEHİR'DE KUŞUNU KURTARMAK İSTERKEN 20 METREDEN  DÜŞTÜ - Son Dakika
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