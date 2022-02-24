ATAŞEHİR'DE ÇEK ÇEK ARABASIYLA ELEKTRİK PANOSU TAŞIRKEN GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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ATAŞEHİR'DE ÇEK ÇEK ARABASIYLA ELEKTRİK PANOSU TAŞIRKEN GÖZALTINA ALINDI

24.02.2022 09:21

ATAŞEHİR'DE ÇEK ÇEK ARABASIYLA ELEKTRİK PANOSU TAŞIRKEN GÖZALTINA ALINDIAli Kerem BENGİ /İSTANBUL, (DHA) - ATAŞEHİR'de, çek çek arabasında taşıdığı elektrik panosunun çalıntı olabileceği değerlendirilen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

ATAŞEHİR'DE ÇEK ÇEK ARABASIYLA ELEKTRİK PANOSU TAŞIRKEN GÖZALTINA ALINDI

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, (DHA) - ATAŞEHİR'de, çek çek arabasında taşıdığı elektrik panosunun çalıntı olabileceği değerlendirilen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisin panoyu nereden aldığını sorduğu Kemal E., para karşılığında Kadıköy'den aldığını ileri sürdü.

Olay, Örnek Mahallesi Göztepe Köprüsünde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, cadde üzerindeki kırmızı ceketli bir kişinin, çek çek arabasıyla elektrik panosu taşıdığı ihbarında bulunuldu. Bildirilen adrese gelen polis ekipleri, el arabasıyla elektrik panosunu götüren Kemal E.'yi durdurdu. Ekipler, üzerini aradıkları şüpheliyi Genel Bilgi Toplama (GBT) taramasından geçirdi. Kemal E., ardından ifadesi alınmak üzere Şehit Örnek Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi'ne götürüldü. Elektrik panosu ve el arabası Ataşehir Belediyesi'nin kamyonuna yüklenerek, Zabıta Müdürlüğü'nde muhafaza altına alındı. Gözaltı sırasında polis ekipleri ile şüpheli Kemal E. arasında yaşanan diyalog kameraya yansıdı. Polisin, "Nereden aldın bu panoyu" diye sorduğu Kemal E.'nin, "Kadıköy'den bir kişiden aldım. Demir alıyormuş gibi aldım elektrik panosunu 300 TL'de para ödedim" cevabını verdiği duyuldu.

ATAŞEHİR'DE ÇEK ÇEK ARABASIYLA ELEKTRİK PANOSU TAŞIRKEN GÖZALTINA ALINDI
ATAŞEHİR'DE ÇEK ÇEK ARABASIYLA ELEKTRİK PANOSU TAŞIRKEN GÖZALTINA ALINDI
ATAŞEHİR'DE ÇEK ÇEK ARABASIYLA ELEKTRİK PANOSU TAŞIRKEN GÖZALTINA ALINDI
ATAŞEHİR'DE ÇEK ÇEK ARABASIYLA ELEKTRİK PANOSU TAŞIRKEN GÖZALTINA ALINDI
ATAŞEHİR'DE ÇEK ÇEK ARABASIYLA ELEKTRİK PANOSU TAŞIRKEN GÖZALTINA ALINDI

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Ataşehir, Göztepe, Kadıköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE ÇEK ÇEK ARABASIYLA ELEKTRİK PANOSU TAŞIRKEN GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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