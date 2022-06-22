Son dakika haber: Ataşehir'de çelik kasa hırsızlığı cep telefonu kamerasında - Son Dakika
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Son dakika haber: Ataşehir'de çelik kasa hırsızlığı cep telefonu kamerasında

22.06.2022 10:31
Son dakika haber: Ataşehir'de çelik kasa hırsızlığı cep telefonu kamerasında

Son dakika gündem haberi... ATAŞEHİR'de bir apartman girişinden çelik kasayı sürükleyerek otomobilin bagajına koyan dört hırsız, karşı binadaki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

ATAŞEHİR'de bir apartman girişinden çelik kasayı sürükleyerek otomobilin bagajına koyan dört hırsız, karşı binadaki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz gece 04: 50 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Hilal Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde beyaz bir otomobil ile sokağa gelen dört kişi girdikleri apartmandan sürükleyerek çelik kasa çıkartmaya çalıştı. Çelik kasanın yerde sürüklenerek otomobilin bagajına koyulduğu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri çeken vatandaşın sessiz kalması çevreden yardım istememesi ise dikkat çekti.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ataşehir'de çelik kasa hırsızlığı cep telefonu kamerasında - Son Dakika

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