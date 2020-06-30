Ataşehir'de cephaneye çevrilen eve polis operasyonu - Son Dakika

Ataşehir'de cephaneye çevrilen eve polis operasyonu

Ataşehir'de cephaneye çevrilen eve polis operasyonu Ataşehir'de polis tarafından bir eve yapılan operasyonda 6 tabanca, 1 tüfek, çok sayıda silah fişeği, çalıntı motosiklet ile 10 bin 250 TL para ele geçirildi.

Ataşehir'de cephaneye çevrilen eve polis operasyonu

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İSTANBUL - Ataşehir'de polis tarafından bir eve yapılan operasyonda 6 tabanca, 1 tüfek, çok sayıda silah fişeği, çalıntı motosiklet ile 10 bin 250 TL para ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi yakalandı.

Ataşehir'de Yeniçamlıca Mahallesinde bulunan bir ikamete Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 23 Haziran tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 adet tabanca ve tabancalara ait 5 adet şarjör, 1 adet kurusıkı tabanca ve 4 adet şarjör, 2 adet av tüfeği, 223 adet av tüfeği fişeği, 25 adet kurusıkı tabanca fişeği, 123 adet tabanca fişeği, Silah ticaretinden elde edildiği düşünülen 10 bin 250 TL para, 1 adet çalıntı ve buluntu araca ait ruhsat, 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. İkamette bulunan Serdar U. (36), Ömer Ö. (18), Ramazan Ç. (30), B.A. (16), İbrahim Ç. ve Yücel T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen Serdar U. (36), Ömer Ö. (18), Ramazan Ç. isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. B.A. (16), İbrahim Ç. ve Yücel T. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:04 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de cephaneye çevrilen eve polis operasyonu - Son Dakika
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