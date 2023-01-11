Ataşehir'de, çocuğun çöpe attığı cüzdan ve telefonu temizlik personelleri didik didik arayarak buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ataşehir'de, çocuğun çöpe attığı cüzdan ve telefonu temizlik personelleri didik didik arayarak buldu

11.01.2023 19:31

Ataşehir'de, çocuğun çöpe attığı cüzdan ve telefonu temizlik personelleri didik didik arayarak buldu Ataşehir'de bir çocuk, annesine ait bir miktar paranın, telefonun ve cüzdanın olduğu poşeti fark etmeden çöpe attı.

Ataşehir'de, çocuğun çöpe attığı cüzdan ve telefonu temizlik personelleri didik didik arayarak buldu
İSTANBUL - Ataşehir'de bir çocuk, annesine ait bir miktar paranın, telefonun ve cüzdanın olduğu poşeti fark etmeden çöpe attı. Aile olayın farkına varınca durumu Ataşehir Belediyesine bildirdi. Belediyeye bağlı temizlik personelli, çöp kamyonunda topladıkları çöpleri döküp didik didik arayarak para telefon ve cüzdanı buldu. Çöpte bulunan eşyalar aileye teslim edildi.
Ataşehir'de bir çocuk, annesine ait telefon ve cüzdanın bulunduğu poşeti içine bakmadan çöpe attı. Eşyaları bulamayan anne baba, çocuğun çöpe poşet attığını söylemesi üzerine olayın farkına vardı. Konteynerden çöpün toplandığını fark eden aile durumu Ataşehir Belediyesi'ne bildirdi. Belediyeye bağlı temizlik personeli, çöp kamyonuyla alınan çöpü merkezlerinde bulunan bir alana dökerek didik didik poşet aradı. İçerisinde cüzdan, telefon ve bir miktar paranın bulunduğu poşet aileye verildi.
"10 kişilik ekip ile eşyalarımızı aradılar"Temizlik personeline teşekkür eden Reşat Kaytan, "Sabah çocuğum yanlışlıkla poşeti çöpe attı, poşetin içerisinde de eşimin cüzdanı, kimlikleri ve telefonu vardı. Durumu fark ettiğimizde evin yakınındaki kameradan videoyu izledik ve videoda Ataşehir Belediye aracının çöpü aldığını gördük. Daha sonra temizlik işleri müdürlüğüne ulaştık, çöpü alan aracı tespit ettiler ve sonrasında döküm sahasına geldiler. Döküm sahasında bütün çöpleri dökerek yaklaşık 10 kişilik bir ekip ile eşyalarımızı aradılar. Hepsine teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Ataşehir'de çocuğun çöpe attığı cüzdan ve telefon, belediye ekiplerini harekete geçirdi: Didik didik arayarak buldular Ataşehir'de çocuğun çöpe attığı cüzdan ve telefon, belediye ekiplerini harekete geçirdi: Didik didik arayarak buldular ESKİŞEHİR - 'Türkiye Sohbetleri' toplantısı düzenlendi ESKİŞEHİR - 'Türkiye Sohbetleri' toplantısı düzenlendi Ataşehir'de AVM'de çıkan yangın söndürüldü Ataşehir'de AVM'de çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir, Aile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de, çocuğun çöpe attığı cüzdan ve telefonu temizlik personelleri didik didik arayarak buldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2023 22:10:41. #1.13#
SON DAKİKA: Ataşehir'de, çocuğun çöpe attığı cüzdan ve telefonu temizlik personelleri didik didik arayarak buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement