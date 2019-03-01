Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Çocuk Müzikalleri Mart Ayında da Devam Edecek

Ataşehir'de Çocuk Müzikalleri Mart Ayında da Devam Edecek

7 dakika önce

Ataşehir'de çocuk müzikalleri kapsamında bu hafta Bremen Mızıkacıları ve Sevimli Dinazor Boney sahnelenecek.

Ataşehir'de Çocuk Müzikalleri Mart Ayında da Devam Edecek, System.String[]
Ataşehir'de çocuk müzikalleri kapsamında bu hafta Bremen Mızıkacıları ve Sevimli Dinazor Boney sahnelenecek.

Watergarden İstanbul'da minik ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gören çocuk müzikalleri Mart ayı boyunca devam edecek. Cumartesi günü Bremen Mızıkacıları, Pazar günü ise Sevimli Dinazor Boney çocuklarla buluşacak. Bremen Mızıkacıları, sahiplerinin kendilerine olan kötü tutumundan dolayı evden kaçan bir eşek, bir köpek, bir kedi ve bir horozun Bremen'e gidip orada müzisyenlik yapma düşleri konu alırken; Sevimli Dinazor Boney ise şatoya doğru müzik ve eğlence dolu bir yolculuğu görsel bir şölen ile sunarak çocukların hayal dünyalarına yolculuk yapacak.

Saat 16.00'da Taze Pazar katında sahnelenecek müzikaller ücretsiz olacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:51 Kaynak: İHA

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