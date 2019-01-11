Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Çocuk Müzikalleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Ataşehir'de Çocuk Müzikalleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor

49 dakika önce

Ataşehir'de her hafta sonu çocuklarla buluşan çocuk müzikallerinin bu haftadaki konuğu Sinbad ve Adalar Prensesi ile Alaaddin'in Sihirli Lambası olacak.

Ataşehir'de Çocuk Müzikalleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor, System.String[]
Ataşehir'de her hafta sonu çocuklarla buluşan çocuk müzikallerinin bu haftadaki konuğu Sinbad ve Adalar Prensesi ile Alaaddin'in Sihirli Lambası olacak.

Watergarden İstanbul'un Altınok Çocuk Tiyatrosu işbirliği ile her hafta sonu çocuklarla buluşturduğu çocuk müzikallerinin bu haftadaki konuğu Sinbad ve Adalar Prensesi ile Alaaddin'in Sihirli Lambası olacak.Yeme,içme ve eğlence merkezinde Cumartesi günü,Sinbad ve Adalar Prensesi müzikali minik ziyaretçilerle buluşuyor. Çocuk Müzikallerinin Pazar günkü konuğu ise Alaaddin'in Sihirli Lambası olacak.

Tümü ücretsiz olan müzikaller Taze Pazar katında saat 16.00'da gerçekleşecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:08 Kaynak: İHA

Ataşehir, Güncel
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