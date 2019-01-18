Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Çocuk Müzikallerinin Bu Haftaki Konuğu Kurbağa Prens ile Hansel ve Gretel

Ataşehir'de Çocuk Müzikallerinin Bu Haftaki Konuğu Kurbağa Prens ile Hansel ve Gretel

15 dakika önce

Ataşehir'de her hafta sonu çocuklarla buluşan çocuk müzikallerinin bu haftadaki konuğu Kurbağa Prens ile Hansel ve Gretel olacak.

Ataşehir'de Çocuk Müzikallerinin Bu Haftaki Konuğu Kurbağa Prens ile Hansel ve Gretel, System.String[]
Ataşehir'de her hafta sonu çocuklarla buluşan çocuk müzikallerinin bu haftadaki konuğu Kurbağa Prens ile Hansel ve Gretel olacak.

Watergarden İstanbul'un Altınok Çocuk Tiyatrosu işbirliği ile her hafta sonu çocuklarla buluşturduğu çocuk müzikallerinin bu haftadaki konuğu, sürekli yalan söyleyip herkese kötü davranan kendini beğenmiş güzel prensesin kötü davrandığı kurbağadan gördüğü iyiliği konu alan Kurbağa Prens müzikali olacak.

Çocuk Müzikallerinin Pazar günkü konuğu ise zengin olmak için yanlış yola sapan yetişkinler ile düştükleri zor durumdan kurtulmaya çalışan çocukların hikayesini konu alan Hansel ve Gretel müzikali olacak. Müzikal, çocukları eğlenceli bir yolculuğa çıkaracak.

Tümü ücretsiz olan müzikaller Taze Pazar katında saat 16.00'da gerçekleşecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:21 Kaynak: İHA

İstanbul, Ataşehir, Güncel
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