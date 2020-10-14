Ataşehir'de çocuk parkında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Korkmaz'ın cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Parka gelen gencin ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Cesedin 22 yaşındaki Oğuzhan Korkmaz'a ait olduğu tespit edildi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, salıncak direğine boynundan asılı, ayakları yerde duran kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Yenisahra Mahallesi Karaman Caddesi'ndeki çocuk parkında salıncak direğine asılı kişiyi görenler, durumu polise bildirdi.

Ataşehir 'de çocuk parkında salıncak direğine asılı erkek cesedi bulundu.

Ermenistan'dan kriz çıkaracak Dağlık Karabağ hamlesi! Bölgeye paralı asker ve terörist çekecekler

Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı

Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de