Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Çocuklar Hayal Kahramanlarıyla Buluşuyor

Ataşehir'de Çocuklar Hayal Kahramanlarıyla Buluşuyor

30 dakika önce

Ataşehir'de çocuk müzikallerinin bu haftadaki konuğu Oz Büyücüsü ve Çizmeli Kedi olacak.

Ataşehir'de Çocuklar Hayal Kahramanlarıyla Buluşuyor, System.String[]
Ataşehir'de çocuk müzikallerinin bu haftadaki konuğu Oz Büyücüsü ve Çizmeli Kedi olacak.

Watergarden İstanbul'un Altınok Çocuk Tiyatrosu işbirliği ile her hafta sonu çocuklarla buluşturduğu çocuk müzikallerinin bu haftadaki konuğu Oz Büyücüsü ve Çizmeli Kedi olacak. Cumartesi günü sahnelenecek olan ilk oyun Oz Büyücüsü olacak. Bu keyifli oyunu ise Pazar günü çocuklarla buluşacak olan Çizmeli Kedi takip edecek. Dorothy'nin eve dönüş yolculuğunda karşılaştığı zorlukların anlatıldığı Oz Büyücüsü ve geçmiş zamanlarda bir değirmencinin üç oğluna bıraktığı mirasla onları hayata nasıl hazırladığını konu edinen Çizmeli Kedi müzikalleri, minikleri hem eğlendirip hem de yaşama dair öğütler verecek. Çocukların her hafta merakla beklediği müzikaller saat 16.00'da ücretsiz olarak izlenebilecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:07 Kaynak: İHA

Ataşehir, Güncel
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