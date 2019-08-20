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Ataşehir'de "çöp evde" temizlik

39 dakika önce

Ataşehir'de çöp biriktirilen ev, belediye ekiplerince temizlendi.

Ataşehir'de çöp biriktirilen ev, belediye ekiplerince temizlendi.
Alınan bilgiye göre, Kayışdağı Mahallesi Nasır Caddesi Cem Sultan Sokak'ta bulunan 4 katlı binadan kötü kokular gelmesi üzerine çevre sakinleri durumu, polis ve belediye ekiplerine bildirdi.
Polisin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binaya giren Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, giriş ve 1. kattaki evlerin çöplerle dolu olduğunu gördü.
Ev sahibi ile eşinin ve çocuklarının dışarı çıkarılmasının ardından çöpler, belediye temizlik işçileri tarafından kamyonlara yüklendi.
Çöplerin taşınmasının ardından belediye ekipleri, evde ilaçlama yaptı.
Ataşehir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:12 Kaynak: AA
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