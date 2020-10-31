Ataşehir'de çöp konteynerinde patlama(1)
31.10.2020 20:40
ATAŞEHİR Fetih Mahallesi, Küçükçiftlik yolu Caddesi üzerinde bulunan bir çöp konteynerinde patlama yaşandı.
ATAŞEHİR Fetih Mahallesi, Küçükçiftlik yolu Caddesi üzerinde bulunan bir çöp konteynerinde patlama yaşandı. Çöp konteynerine atılan bir patlayıcı sonucu meydana geldiği iddia edilen patlama sonrası çöp konteyneri kullanılamaz hale geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada park halindeki araçlarda hasar meydana geldi. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken incelemeler sürüyor.
- İstanbul
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