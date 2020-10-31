Ataşehir'de çöp kutusunda patlama - Son Dakika

Ataşehir'de çöp kutusunda patlama
31.10.2020 20:32
Ataşehir'de çöp kutusunda patlama Ataşehir'de çöp kutusuna bomba atıldı iddiası İstanbul Ataşehir'de bir çöp kutusunda patlama meydana geldi.
Ataşehir'de çöp kutusunda patlama
Ataşehir'de çöp kutusuna bomba atıldı iddiası
İSTANBUL - İstanbul Ataşehir'de bir çöp kutusunda patlama meydana geldi. Polis ekipleri çöp kutusunda gerçekleşen patlamada çöp kutusuna bomba atıldı iddiası üzerinde duruyor.
Olay Fetih Mahallesi, Eski Çiftlik Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bir çöp kutusunda patlama geldi. Patlamada çöp kutusu paramparça olurken araçlarda maddi hasar oluştu. Polis ekipleri çöp kutusuna bomba atıldı iddiası üzerinde duruyor.
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