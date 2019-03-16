Ataşehir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fotoğrafının Bulunduğu Billboarda Çirkin Saldırı
1 saat önce
Ataşehir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu billboard tahrip edildi.
Ataşehir
'de Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın fotoğrafının bulunduğu billboard tahrip edildi.
31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala, Ataşehir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın billboardda yer alan fotoğrafı henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tahrip edildi.
Ataşehir Kozyatağı metro durağında asılı duran billboardın yarısının darbe aldığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu billboardın tahrip edildiğini gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:08 Kaynak: İHA
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