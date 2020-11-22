SOKAĞA çıkma kısıtlamasının saat 10.00 itibariyle sona ermesiyle Ataşehir D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında hafta sonu uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması 10.00'da sona erdi. Kısıtlamanın kalkmasıyla Ataşehir D-100 Karayolu Göztepe Harem istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi .
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Ataşehir'de D-100'de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından trafik yoğunluğu oluştu - Son Dakika