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Ataşehir'de dakikalar içerisinde motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Ataşehir'de dakikalar içerisinde motosiklet hırsızlığı kamerada

27.09.2021 09:47
Ataşehir'de dakikalar içerisinde motosiklet hırsızlığı kamerada, System.String[]

Ataşehir'de motosikletli 2 şüpheli, park halindeki motosikleti dakikalar içerisinde çalarak kayıplara karıştı.

Ataşehir'de motosikletli 2 şüpheli, park halindeki motosikleti dakikalar içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Alınan bilgiye göre olay, 21 Eylül Salı günü sabah saat 05.50 sularında Ataşehir Kayışdağı'nda yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen ve kafalarında kask bulunan 2 kişi motosikletle bir sokağa geldi. Şahıslar, burada park halindeki motosikleti dakikalar içerisinde çaldı ve kayıplara karıştı. Motosiklet sahibinin durumu polislere bildirmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çalınan motosikletin sahibinin arkadaşı Harun Reşitcan, "Hırsızlar farklı motorla geliyorlar. Plakaları belirsiz. Direksiyon kilidini kırıyorlar. Bir kişi alıyor motoru diğer kişi de arkasından iterek motoru kaçırıyorlar. Hala polis arıyor. Biz de farklı kamera kayıtlarına da baktık. Ama ulaşamadık yani kişilere. Ekmek teknesi bu sonuçta. Adam bununla işini yürütüyor. Ekmek teknesi yazıktır, günahtır" dedi. - İSTANBUL

Ataşehir'de dakikalar içerisinde motosiklet hırsızlığı kamerada
Ataşehir'de dakikalar içerisinde motosiklet hırsızlığı kamerada
Ataşehir'de dakikalar içerisinde motosiklet hırsızlığı kamerada
Ataşehir'de dakikalar içerisinde motosiklet hırsızlığı kamerada

Motosiklet, Ataşehir, Eylül, Salı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de dakikalar içerisinde motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika


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