Ataşehir'de dehşet saçan silahlı iki şahsın taksiyle geldiği anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de dehşet saçan silahlı iki şahsın taksiyle geldiği anlar kamerada - Son Dakika

Ataşehir'de dehşet saçan silahlı iki şahsın taksiyle geldiği anlar kamerada

6 saat önce

Ataşehir'de işe gitmek üzere evinden çıkan bir kişi, silahlı iki şahsın saldırısına uğradı.

Ataşehir'de dehşet saçan silahlı iki şahsın taksiyle geldiği anlar kamerada, System.String[]

Ataşehir'de işe gitmek üzere evinden çıkan bir kişi, silahlı iki şahsın saldırısına uğradı. Silahlı şahıslar geldikleri taksiye binip kaçarken ağır yaralı kişinin hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Silahlı saldırganların taksi ile dehşet saçmaya geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesinde saat 08.45 sıralarında, iddiaya göre işe gitmek üzere evinden çıkan Yener Yağcı (32), taksiyle yanına gelen silahlı iki şahsın silahlı saldırısına uğradı. Taksiden inerek kurşun yağdıran şahıslar, geldikleri taksiye binerek hızla uzaklaştı. Ağır yaralı oğlunu gören babası ise sinir krizi geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Yağcının, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.


Öte yandan silahlı saldırganların taksi ile dehşet saçmaya geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir taksi yolda ilerliyor, daha sonra vatandaşlar silah seslerini duyarak olay yerine gidiyor. - İSTANBUL

Ataşehir, Çamlıca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:24 Kaynak: İHA
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