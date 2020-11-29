ATAŞEHİR'DE DENETİM YAPAN POLİS EKİPLERİNE KARGA SÜRPRİZİ - Son Dakika

ATAŞEHİR'de polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması devam ettiği sırada caddede denetim yaptı. Kontroller sırasında polis ekipleri bir sürpriz yaşadı. Bir karga, bir polis memurunun koluna kondu. Uzun süre ekiplerin yanında kalan kargayı, bir polis elmayla besledi.

Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde sabah saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında caddede denetim yaptı. Dışarıda bulunan vatandaşlar tek tek durduruldu ve gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi. Denetimlere takılan yaşlı bir adam, polis ekiplerine vergi ödemek için dışarı çıktığını ve sokağa çıkma kısıtlamasından haberinin olmadığını söyledi. Başka bir vatandaş ise güvenlik görevlisi olduğunu fakat üzerinde kimliği bulunmadığını belirtti. Polisler her iki vatandaşa da cezai işlem uyguladı.

KARGA POLİSLERİN YANINDAN AYRILMADIDenetimler sırasında polis ekipleri bir de sürpriz yaşadı. Bir karga, polislerin yanına geldi ve bir memurun koluna kondu ve uzun süre ekiplerin yanından ayrılmadı. Bir polis, aç olduğunu düşündüğü kargayı elmayla besledi. Polisin, rozetini ve cep telefonunu, DHA mikrofonunu da gagalayan karga daha sonra uçarak uzaklaştı.