ATAŞEHİR'DE Kurbağalıdere'ye 6 köpek düştü. Köpekler itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra, veteriner ekiplerine teslim edildi.

Olay 15.30 sıralarında Ataşehir Mustafa Kemal Mahellesi 3004 Caddesi'nde yaşandı. Caddede bulunan Kurbağalıdere'ye henüz belirlenemeyen bir nedenle 6 köpek düştü. Suya kapılmamak için kanala sığınan köpekleri farkeden vatandaşlar durumu itfaiye ve belediyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin dereden çıkardığı 6 köpekten 4'ü kaçtı. Belediye ekiplerince yakalanan 2 köpek ise veteriner ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilerek barınağına götürüldü.