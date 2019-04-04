Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Deterjan Fabrikasında Yangın

Ataşehir'de Deterjan Fabrikasında Yangın

1 saat önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHAAtaşehir'de, bir deterjan fabrikasında elektrik tesisatından kaynaklı olduğu öğrenilen yangın çıktı.

Ataşehir'de Deterjan Fabrikasında Yangın, System.String[]
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Ataşehir'de, bir deterjan fabrikasında elektrik tesisatından kaynaklı olduğu öğrenilen yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi G49 sokak üzerinde bulunan bir deterjan fabrikasında çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yoğun dumanla kaplanan fabrikada ekipler, uzun süre duman tahliyesi yaptı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ve sağlık ekipleri, yoğun duman yüzünden zaman zaman zor anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri kimyasal maddelere karşı bölgede ölçümler yaptı. Yangının elektrik tesisatından çıktığı öğrenildi. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerindeki itfaiye araçları

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Yanan fabrika

-Çalışan ekiplerin maske takması

-Genel ve detay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:10 Kaynak: DHA

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