Ataşehir'de Deterjan Fabrikasında Yangın
1 saat önce
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEKİstanbul DHAAtaşehir'de, bir deterjan fabrikasında elektrik tesisatından kaynaklı olduğu öğrenilen yangın çıktı.
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEKİstanbul DHA Ataşehir
'de, bir deterjan fabrikasında elektrik tesisatından kaynaklı olduğu öğrenilen yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi
G49 sokak üzerinde bulunan bir deterjan fabrikasında çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yoğun dumanla kaplanan fabrikada ekipler, uzun süre duman tahliyesi yaptı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye
ve sağlık ekipleri, yoğun duman yüzünden zaman zaman zor anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri kimyasal maddelere karşı bölgede ölçümler yaptı. Yangının elektrik tesisatından çıktığı öğrenildi. Polis
çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:21 Kaynak: DHA
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