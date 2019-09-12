Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de dev kazanlarda hazırlanan aşureler vatandaşlara dağıtıldı
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Ataşehir'de dev kazanlarda hazırlanan aşureler vatandaşlara dağıtıldı

1 saat önce

Ataşehir'de dev kazanlarda hazırlanan aşureler vatandaşlara dağıtıldıİSTANBUL - Ataşehir Belediyesi tarafından dev kazanlarda yapılan aşureler vatandaşlara ikram edildi.

Ataşehir'de dev kazanlarda hazırlanan aşureler vatandaşlara dağıtıldı

İSTANBUL - Ataşehir Belediyesi tarafından dev kazanlarda yapılan aşureler vatandaşlara ikram edildi. Çok sayıda vatandaş, dağıtılan aşureden yiyebilmek için kuyruk oluşturdu.

Ataşehir Belediyesi tarafından, Muharrem Ayı sebebiyle dev kazanlarda aşure hazırlandı. Fasulye, fındık, badem, fıstık, üzüm, kuş üzümü, kayısı gibi birçok malzemeden hazırlanan aşure, dev kazan ile Mustafa Kemal pazarı alanına getirilerek burada vatandaşlara dağıtıldı. Pazardaki vatandaşlar, dağıtılan aşureden yiyebilmek için sıraya girdi. Bazı vatandaşlar kendilerine birer adet aşure alırken bazıları da evdeki aile bireylerine götürmek üzere fazladan aşure aldı. Dev kazanlarda hazırlanarak ikram edilen aşureleri yiyen vatandaşlar aşureye doydu.

Aşure yiyen bir vatandaş, "Çok güzel, ellerine sağlık. Çok güzel olmuş" dedi.

Aşure ikramı için Ataşehir Belediyesine teşekkür eden bir vatandaş da aşurelerin çok güzel olduğunu belirtti.

Ataşehir Belediyesi, Pazar günü Küçükbakkalköy Pazarında aşure ikramına devam edecek.

Ataşehir'de dev kazanlarda hazırlanan aşureler vatandaşlara dağıtıldı

Muharrem Ayı, Ataşehir, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:16 Kaynak: İHA
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