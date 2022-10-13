BABASININ İŞLETTİĞİ RESTORANIN MÜDÜRÜ: HAYALLERİ OLAN BİR DOKTORDU

ATAŞEHİR'de doktor Buğra Kaan Yücebaş babasına ait dükkanın önünde otururken bir kamyonetin kaldırıma çıkarak duvara sıkıştırması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Babasının işlettiği restoranın müdürü İskender Yalçın "Çok sevilen birisiydi. Yeni atanmıştı, hayalleri olan bir doktordu. Trafik terörü bu kez de kardeşimiz Buğra'yı buldu. Babasını almaya gedikleri sırada kapıda beklerken "anne kaç" dedikten sonra olay yaşanıyor." diye konuştu.

Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nde sabah saat 05.00'te Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, acil servisinde görev yapan 26 yaşındaki doktor Buğra Kaan Yücebaş'a babasına ait dükkanın önünde otururken 34 FTG 740 plakalı kamyonet çarptı. Yücebaş, kamyonetin duvara sıkıştırması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazadan sonra kaçan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen 17 yaşındaki sürücü yakalandı.

ANNE KAÇ DİYE BAĞIRDIKTAN SONRA KAZA OLUYOR

Babasının işlettiği restoranın müdürü İskender Yalçın "Çok sevilen birisiydi. Yeni atanmıştı, hayaller olan bir doktordu. Nurcan annemizi hastaneye götürüyor. Ufak bir rahatsızlığı vardı. Oradan çıkışta da babamı da alalım dükkanı kapatalım öyle geçelim eve diyor. Buraya geliyorlar. Trafik terörü bu kez de kardeşimiz Buğra'yı buldu. Allah rahmet eylesin. Kaçan sürücünün yakalandığını ve 17 yaşında ehliyetsiz olduğunu öğrendik. Cengiz beyi babalarına almaya gedikleri sırada kapıda beklerken sadece "anne kaç" dedikten sonra olay yaşanıyor. Buraya çok yakındım sadece kaçtığını gördüm. Samet arkadaşımızda bacağından yaralandı. Annesi yakınındaydı. Anne kaç diyerek bağırıyor ve saniyelik olay gerçekleşiyor. Cenaze konusunda da bilgi bekliyoruz" diye konuştu.