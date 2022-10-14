Ataşehir'de doktorun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Ataşehir'de doktorun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

14.10.2022 11:51
Ataşehir'de doktorun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

İstanbul Ataşehir'de bir doktorun hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı kazada kamyoneti kullanan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Ataşehir'de bir doktorun hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı kazada kamyoneti kullanan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 17 yaşındaki A.U'nun, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde tarım ürünleri satılan bir dükkanda çalıştığını, patronunun oğlu B.Y'nin 17 yaşında olduğunu bilmesine rağmen boş kasaları hale götürmesi için kamyoneti almasını istediğini söylediği öğrenildi.

A.U'nun yağışlı havada önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırdığında aracın kaydığını, frene basmasına rağmen kamyonetin durmadığını, yaşanan olaydan pişman olduğunu dile getirdiği belirtildi.

Mahkeme, A.U'nun "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Kayışdağı Caddesi'nde dün kontrolden çıkan 34 FTG 740 plakalı kamyonet, önce yol kenarında park halindeki taksiye, daha sonra kaldırımda bekleyen Buğra Kaan Yücebaş (26) ile Samet Şenelen'e çarptıktan sonra bir iş yerine girerek durabilmişti.

Kamyonetin sürücüsü kaçarken, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, doktor olduğu öğrenilen Yücebaş'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki sürücü A.U, bir süre sonra polis ekiplerince yakalanmıştı.

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Genç doktorun ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü: Kediye çarpmamak amacıyla direksiyonu kırdım Genç doktorun ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü: Kediye çarpmamak amacıyla direksiyonu kırdım DOKTOR BUĞRA KAAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI DOKTOR BUĞRA KAAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Ataşehir'de kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden doktorun cenazesi defnedildi Ataşehir'de kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden doktorun cenazesi defnedildi
Kaynak: AA

Ferhatpaşa Mahallesi, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de doktorun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ataşehir'de doktorun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı - Son Dakika
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