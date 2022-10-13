Ataşehir'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonetin çarptığı doktor öldü - Son Dakika
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Ataşehir'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonetin çarptığı doktor öldü

13.10.2022 16:43

İstanbul Ataşehir'de bir doktorun hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı kazada kamyoneti kullanan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Ataşehir'de bir doktorun hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı kazada kamyoneti kullanan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kayışdağı Caddesi'nde kontrolden çıkan 34 FTG 740 plakalı kamyonet, önce yol kenarında park halindeki taksiye, daha sonra kaldırımda bekleyen Buğra Kaan Yücebaş (26) ile Samet Şenelen'e çarptıktan sonra bir iş yerine girerek durabildi.

Kamyonetin sürücüsü kaçarken, haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, doktor olduğu öğrenilen Yücebaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Samet Şenelen ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından Yücebaş'ın cesedi morga kaldırıldı.

Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki sürücü A.U, bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheli, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüphelinin, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

Zanlının emniyetteki ifadesinde, panik yaptığı için kaza yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin internet sitesinde hastane yönetimi tarafından yapılan duyuruda, "Hastanemiz hekimlerinden Dr. Buğra Kaan Yücebaş, bu sabah trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." denildi.

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Kaynak: AA

Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonetin çarptığı doktor öldü - Son Dakika

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