Ataşehir'de, drift yapan sürücüye 8 bin 353 lira para cezası - Son Dakika

Ataşehir'de, aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın kuruluşlarında bir aracın drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin yer alması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri çalışma başlatıldı.

Aracın M.B.K. isimli şahıs tarafından kullanıldığı tespit edilince şüpheli gözaltına alındı. M.B.K'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1D maddesi (drift yapmak) gereğince 6 bin 700 TL., 32/3 maddesinden (Abart Egzoz) bin 339 TL., 44/1B maddesinden (Sürücü belgesini yanında bulundurmamak) 314 TL. olmak üzere toplamda 8 bin 353 TL idari para cezası uygulandı ve araç 60 gün trafikten men edildi.

Sürücü belgesi 60 gün süre ile geçici olarak geri alınan şüpheli hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan da adli işlem yapıldı