- Ataşehir'de drift yapan trafik magandasına 6 bin 700 TL ceza - Son Dakika

- Ataşehir'de drift yapan trafik magandasına 6 bin 700 TL ceza

İSTANBUL - Ataşehir'de otomobiliyle yolda drift yaparak trafiği tehlikeye atan şahıs o anları ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Polis tarafında kimliği tespit edilen şahsa 6 bin 700 TL para cezası uygulanırken otomobili 60 günlüğüne trafikten men edildi.

Ataşehir'de bir otomobil sürücüsü 20 Mayıs tarihinde yollarda drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Şahıs ayrıca o anları sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri olayla ilgili harekete geçti. 34 DOZ 28 plakalı araç sürücüsünün F. K. isimli şahıs olduğu tespit edilerek polislerce yakalandı.

Araç sürücüsü F.K. 'ya 2918 sayılı KTK'nın 67/1D (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi, drift) maddesinden 6 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. 34 DOZ 28 plakalı araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca F. K. isimli şahsın sürücü belgesi KTK'nın 67/1D maddesine istinaden 2 ay süreyle alındı.

Sürücü F.K. TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Ataşehir Salih Sevgican Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.