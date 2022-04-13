Ataşehir'de dubalarla kendisine park alanı yapan değnekçi yakalandı - Son Dakika
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Ataşehir'de dubalarla kendisine park alanı yapan değnekçi yakalandı

13.04.2022 15:10
Ataşehir'de dubalarla kendisine park alanı yapan değnekçi yakalandı

Ataşehir'de bir yol üzerine dubalar koyarak kendisine park yeri oluşturan ve buraya park eden otomobil sürücülerinden ücret talep eden değnekçi polis tarafından yakalandı.

Ataşehir'de bir yol üzerine dubalar koyarak kendisine park yeri oluşturan ve buraya park eden otomobil sürücülerinden ücret talep eden değnekçi polis tarafından yakalandı. Hakkında adli işlem yapılan şahsa 888 TL cezai işlem uygulandı.

Ataşehir'de 13 Nisan Çarşamba günü yaşanan olayda, yeşil renkli yelek giyen bir şahsın sokak üzerine dubalar koyarak kendisine park alanı oluşturduğu ve bu alana aracını park eden sürücülerden para aldığı tespit edildi. Korsan otoparkçılık yapan R.T. isimli şahıs sivil trafik ekiplerince yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan şahsa, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "karayolu üzerine yetkisiz duba koymak" içerikli 14. maddesi gereğince 888 TL idari para cezası işlemi uygulandı.

Ayrıca şahıs hakkında, "karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" içerikli 79. maddesi gereğince adli işlem yapıldı. - İSTANBUL

Ataşehir'de dubalarla kendisine park alanı yapan değnekçi yakalandı
Ataşehir'de dubalarla kendisine park alanı yapan değnekçi yakalandı

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Türk Lirası, Otomobil, Ataşehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de dubalarla kendisine park alanı yapan değnekçi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ataşehir'de dubalarla kendisine park alanı yapan değnekçi yakalandı - Son Dakika
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