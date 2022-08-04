ATAŞEHİR'DE ÜCRETİNİ VERMEDİĞİ TAKSİ ŞOFÖRÜNÜ DARBETTİ - Son Dakika
Üye Girişi

ATAŞEHİR'DE ÜCRETİNİ VERMEDİĞİ TAKSİ ŞOFÖRÜNÜ DARBETTİ

04.08.2022 21:26
ATAŞEHİR'DE ÜCRETİNİ VERMEDİĞİ TAKSİ ŞOFÖRÜNÜ DARBETTİ

ATAŞEHİR'de dün akşam saatlerinde bindiği taksi parasını ödemeyen bir kişi, kendisini bekleyen taksi şoförünü darbetti.

ATAŞEHİR'de dün akşam saatlerinde bindiği taksi parasını ödemeyen bir kişi, kendisini bekleyen taksi şoförünü darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, dün saat 21.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksiye binen O.Ç isimli bir kişi, gideceği yere geldikten sonra eve çıkıp para getireceğini söyleyerek taksiden indi. Bir binaya girme numarası yapan şüpheli taksi şoförünün kendisini beklediğini gördü. Bunun üzerine gelen şüpheli, taksiciyi darbedip, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

- İstanbul
YORUMLAR
500
Melih Gökçek'ten 50 ay sonra geri alınabilmişti! ABB, zırhlı cipi 3 milyon 650 bin TL'ye sattı Melih Gökçek'ten 50 ay sonra geri alınabilmişti! ABB, zırhlı cipi 3 milyon 650 bin TL'ye sattı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE ÜCRETİNİ VERMEDİĞİ TAKSİ ŞOFÖRÜNÜ DARBETTİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:43 Melih Gökçek'ten 50 ay sonra geri alınabilmişti! ABB, zırhlı cipi 3 milyon 650 bin TL'ye sattı
20:25 Turizm sektörü ara eleman sıkıntısıyla boğuşuyor! 15 bin lira maaşla çalışacak personel bulunmuyor
20:23 Fenerbahçe maçının en çok konuşulan anı oldu! Tribünleri gören Jorge Jesus çok etkilendi
19:51 İYİ Parti lideri Akşener'den ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'a çağrı: Samimiyseniz mülakat sistemini de kaldırın
19:51 Ordu sahiline vuran Rus yapımı mayın tetikleyicisi vatandaşlar tarafından bulundu! İmha çalışmaları sürüyor
19:44 Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Arabuluculuk girişimini iyi buldum
19:37 Sevilla, sosyal medya paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarı sinirlendirdi: Teşekkürler, Galatasaray
19:03 KPSS ile personel alım sürecini İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Yeni takvime göre güncellenecek
18:48 Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Daniele Rugani, Türkiye'ye gelmek istemiyor!
18:04 YAŞ kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Ercüment Tatlıoğlu FETÖ kumpasına uğramış ve beraat etmiş!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 21:26:49. #1.13#
SON DAKİKA: ATAŞEHİR'DE ÜCRETİNİ VERMEDİĞİ TAKSİ ŞOFÖRÜNÜ DARBETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement