ATAŞEHİR'DE DUT AĞACI, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ - Son Dakika

Bir çevre sakini, 'Ağaç çürümüş, aracın üzerine devrildi.O sırada sokakta kimse yoktu" dedi.

"Dur" ihtarına uymayıp, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım

Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?