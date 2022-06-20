"Ataşehir ilçemizde dün meydana gelen, eczane çalışanlarına yönelik; 'Tehdit', 'Hakaret', 'Kasten Yaralama' ve 'Mala Zarar Verme' olayı şüphelisinin tespiti ve yakalanması için başlatılan çalışmalar neticesinde; Şüpheli E.T İçerenköy Mahallesi'ndeki ikametinde güvenlik güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış, bugün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet içeren her türlü davranışı esefle kınıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › Ataşehir'de Eczane Çalışanlarına Saldıran Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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