Ataşehir'de eğlence mekanındaki kavgaya karışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ataşehir'de eğlence mekanındaki kavgaya karışan şüpheli tutuklandı

21.03.2022 21:02
Ataşehir'de eğlence mekanındaki kavgaya karışan şüpheli tutuklandı

İstanbul Ataşehir'de bir eğlence mekanında çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Ataşehir'de bir eğlence mekanında çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mustafa Kemal Mahallesi'nde "türkü evi" olarak faaliyet gösteren bir eğlence mekanında önceki gece şarkıcı A.D'nin seslendirmek istediği türküye tepki gösteren H.Ö'nün sahneye bardak ve alkol şişesi fırlatması sonucu çıkan kavgaya ilişkin çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, kavgaya karıştıkları tespit edilen iş yeri çalışanları Ç.K. (28), F.K. (26), A.D. (31) ile müşteriler H.Ö. (32), H.Ö. (35) ve U.Ö. (31) gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden H.Ö. (32), kasten yaralama iddiasıyla adliyeye sevk edilirken, diğer 5 şüpheli serbest bırakıldı.

H. Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından "silahla kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli, hakimlikteki ifadesinde olayın yaşandığı mekanın sahibi olduğunu, masaya oturduğu esnada sanatçının korumasının yanına gelerek kafasına şişe ile vurduğunu öne sürdü.

Kafasına şişeyle vurulduktan sonra eğlence mekanında bulunan kızları yanına alarak dışarı çıktığını iddia eden şüpheli, en çok darbe alanın kendisi olduğunu, karşı tarafın mekanı dağıttığını, kendisinin silahla saldırmadığını, ortamın çok kalabalık olduğunu ve kimin kimle kavga ettiğinin belli olmadığını savunarak, kemik kırığının nasıl oluştuğunu bilmediğini söyledi.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli H. Ö.'nün tutuklanmasına karar verdi.

YORUMLAR
500
Son dakika: Ataşehir'de eğlence mekanında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı Son dakika: Ataşehir'de eğlence mekanında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı Kovid-19 sonrası avasküler nekroz sıklığında artış görülüyor Kovid-19 sonrası avasküler nekroz sıklığında artış görülüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Ataşehir, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ataşehir'de eğlence mekanındaki kavgaya karışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
20:43 Arazi anlaşmazlığında kan döküldü! Hakimin gözü önünde halasının oğlunu öldürdü
20:41 Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda son anda değişiklik yaşandı! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı
20:34 Rusya, yaptırım kararı alan Japonya ile yürütülen barış müzakerelerini reddetme kararı aldı
20:28 Gözaltına alınan 2 kadının cinsel organında 394 gram uyuşturucu madde bulundu
20:23 Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak? Kritik toplantı sona erdi
20:16 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 80 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 933 yeni vaka tespit edildi
20:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı asgari ücret zammı açıklaması: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
19:45 Biden'ın Putin'e karşı "haydut" ve "diktatör" ifadesi sonrası ABD'ye protesto notası verildi
19:41 Yusuf Yazıcı, Rus ekibinin gözdesi! 11 yıl önceki detay tekrar gündeme geldi
19:03 "Asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak mı?" sorusuna AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 21:16:36. #1.11#
SON DAKİKA: Ataşehir'de eğlence mekanındaki kavgaya karışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement