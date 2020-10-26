Ataşehir'de eğlence merkezinde denetim - Son Dakika

Ataşehir'de eğlence merkezinde denetim

26.10.2020 08:11
Ataşehir'de eğlence merkezinde denetim, System.String[]

Ataşehir'de yapılan denetimde, kapalı olması gereken eğlence merkezinde sosyal mesafeye uymayan 49 kişiye ceza uygulandı.

Ataşehir'de yapılan denetimde, kapalı olması gereken eğlence merkezinde sosyal mesafeye uymayan 49 kişiye ceza uygulandı.

Bir ihbarı değerlendiren Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kayışdağı Caddesi üzerinde bulunan ve kapalı olması gereken eğlence merkezinde denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimde içeride sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 49 kişi belirlendi.

Eğlence mekanının pandemi dolayısıyla getirilen sosyal mesafe kuralları kapsamında kapalı olması gerektiğini belirleyen polis ekipleri işletmeye ve içeride bulunan 49 kişiye cezai işlem uyguladı.

Mekanda bulunan 49 kişi İçerenköy Polis Merkezine götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ataşehir'de eğlence merkezinde denetim - Son Dakika

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