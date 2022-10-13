Ataşehir'de 26 yaşındaki doktorun ölümüne neden olan sürücünün 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Ataşehir'de 26 yaşındaki doktorun ölümüne neden olan sürücünün 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

13.10.2022 14:58

Ataşehir'de bir kamyon, önce bir araca sonra da kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarparak kaza yaptı. Yaralanan kişilerden doktor Buğra Kaan Yücebaş hayatını kaybederken kazaya sebep olan sürücünün 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Kayışdağı Caddesi'nde kontrolden çıkan kamyonet, önce yol kenarında park halindeki taksiye, daha sonra kaldırımda bekleyen Buğra Kaan Yücebaş (26) ile Samet Şenelen'e çarptıktan sonra bir iş yerine girerek durabildi.

DOKTOR YAŞAMINI YİTİRDİ

Kamyonetin sürücüsü kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, doktor olduğu öğrenilen Yücebaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Samet Şenelen ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından Yücebaş'ın cesedi morga kaldırıldı.

Cinayet gibi kazada skandal! Meğer doktoru kamyonetiyle öldüren şahıs ehliyetsizmiş

EHLİYETİ YOKMUŞ

Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki sürücü A.U, bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin internet sitesinde hastane yönetimi tarafından yapılan duyuruda, "Hastanemiz hekimlerinden Dr. Buğra Kaan Yücebaş, bu sabah trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." denildi.

Cinayet gibi kazada skandal! Meğer doktoru kamyonetiyle öldüren şahıs ehliyetsizmiş
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Kaynak: AA

Ataşehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de 26 yaşındaki doktorun ölümüne neden olan sürücünün 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ataşehir'de 26 yaşındaki doktorun ölümüne neden olan sürücünün 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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