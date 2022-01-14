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Ataşehir'de ekmek dağıtan fırıncının aracının çalındığı anlar kamerada - Son Dakika

Ataşehir'de ekmek dağıtan fırıncının aracının çalındığı anlar kamerada

14.01.2022 20:43

Ataşehir'de ekmek dağıtan fırıncının aracının çalındığı anlar kameradaİSTANBUL Ataşehir'de 2 şüpheliden biri, lokantaya girip ekmek bırakan sürücünün lokanta önünde kapısı açık halde bıraktığı hafif ticari aracı çaldı.

Ataşehir'de ekmek dağıtan fırıncının aracının çalındığı anlar kamerada

İSTANBUL Ataşehir'de 2 şüpheliden biri, lokantaya girip ekmek bırakan sürücünün lokanta önünde kapısı açık halde bıraktığı hafif ticari aracı çaldı. Olayı fark eden araç sahibi, hırsızları durdurmak için koşup aracının kapı koluna tutundu. O sırada hırsızların gaza basmasıyla fırıncı metrelerce sürükledi. Araca binemeyen diğer şüpheli ise 'hırsız var, arabayı çalıyorlar.' diyerek yaya olarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün sabah saat 06.50 sıralarında Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi'nde yaşandı. Şemsettin Yücel, iddiaya göre piyasa değeri 250 bin lira olan 34 BBB 22 plakalı hafif ticari aracı ile ekmek dağıtımı yaptığı sırada, ekmek bırakmak için lokantaya girdi. İki kişi tarafından takip edildiğini anlamayan fırıncı, ekmekleri rafa dizerken dışarıda aracının çalındığını fark etti. 2 şüpheliden biri anahtarı üzerinde olan ve kapısı açık halde bırakılan hafif ticari araca bindi. Yücel, hırsızlara engel olmak için aracın önüne atladı. Fırıncının aracın önüne atlaması ile gaza basan hırsızlar, aracın kapı koluna tutunan Yücel'i metrelerce sürükledi. Şemsettin Yücel, bir süre sonra düşerken, hırsız kaçtı. Diğer şüpheli ise arabaya binemeyeceğini anlayınca 'hırsız var, arabayı çalıyorlar.' diyerek yaya olarak kaçtı. Telefonu da çalınan aracın içerisinde olan fırıncı, ekmek bıraktığı lokanta sahibinin telefonunu kullanarak polisi aradı. Yücel, aracını çalan hırsızdan şikayetçi olurken, polis ekipleri kaçan hırsızı ve çaldığı aracı bulmak için çalışma başlattı. Hırsızlık anları ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Metrelerce sürüklenen fırıncı Şemsettin Yücel, "Lokantaya ekmek verdim, ekmeğe dizmeye başladım ve bitirdim. 2 kişinin arabamı çaldığını farkettim. Dışarı çıkınca koşup asıldım engel olmak istedim ama başarılı olamadım. Benim de hatam var, anahtarı üzerinde unuttum. Emniyet birimlerine sesleniyorum. Bunlara fırsat vermesinler. Ölüm tehlikesi de olabilirdi Allah'a şükür ucuz atlattık." dedi.

Ataşehir'de ekmek dağıtan fırıncının aracının çalındığı anlar kamerada
Ataşehir'de ekmek dağıtan fırıncının aracının çalındığı anlar kamerada
Ataşehir'de ekmek dağıtan fırıncının aracının çalındığı anlar kamerada

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Ataşehir, Tragger, Fırıncı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de ekmek dağıtan fırıncının aracının çalındığı anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ataşehir'de ekmek dağıtan fırıncının aracının çalındığı anlar kamerada - Son Dakika
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