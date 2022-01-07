Ataşehir'de elektrikli scooter denetimi - Son Dakika

Ataşehir'de polis ekipleri, elektrikli scooterlara yönelik denetim yaptı.

Ataşehir Bulvarı'nda denetimde bulunan polis ekipleri, scooter sürücülerinin ehliyetlerini kontrol etti.

Ekipler, uygulama sırasında ters yönde giden scooter sürücüsü Emre Ş.'yi durdurdu. Polis, kimliğini ve ehliyetini kontrol ettiği sürücüye ters yola girdiği için 196 lira para cezası uyguladı.

Öğretmen olduğunu ve acelesi olduğu için böyle bir yola başvurduğunu belirten Emre Ş, "Scooterları uygun kullanmayanlara cezai işlem yapıldığını haberlerde görmüştüm. Tüm öğrencilerimden özür diliyorum" dedi.???????