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Ataşehir'de elektrikli scooter denetimi - Son Dakika

Ataşehir'de elektrikli scooter denetimi

07.01.2022 11:37
Ataşehir'de elektrikli scooter denetimi

Ataşehir'de polis ekipleri, elektrikli scooterlara yönelik denetim yaptı.

Ataşehir'de polis ekipleri, elektrikli scooterlara yönelik denetim yaptı.

Ataşehir Bulvarı'nda denetimde bulunan polis ekipleri, scooter sürücülerinin ehliyetlerini kontrol etti.

Ekipler, uygulama sırasında ters yönde giden scooter sürücüsü Emre Ş.'yi durdurdu. Polis, kimliğini ve ehliyetini kontrol ettiği sürücüye ters yola girdiği için 196 lira para cezası uyguladı.

Öğretmen olduğunu ve acelesi olduğu için böyle bir yola başvurduğunu belirten Emre Ş, "Scooterları uygun kullanmayanlara cezai işlem yapıldığını haberlerde görmüştüm. Tüm öğrencilerimden özür diliyorum" dedi.???????

Ataşehir'de elektrikli scooter denetimi

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Ataşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ataşehir'de elektrikli scooter denetimi - Son Dakika
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