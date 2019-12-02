Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de engelli vatandaşlar farkındalık oluşturup, yeteneklerini gösterecekler
Son Dakika Güncel Ataşehir'de engelli vatandaşlar farkındalık oluşturup, yeteneklerini gösterecekler - Son Dakika

Ataşehir'de engelli vatandaşlar farkındalık oluşturup, yeteneklerini gösterecekler

6 saat önce

Engelli bireylerin; sosyal aktivitelere katılımını sağlamak, mesleki becerilerini geliştirmek, ailelerinin gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak ve toplumda farkındalık oluşturmak üzere faaliyet gösteren Ataşehir Belediyesi Engelli Merkezi, Dünya Engelliler Günü kapsamında bir gösteri hazırladı.

Ataşehir'de engelli vatandaşlar farkındalık oluşturup, yeteneklerini gösterecekler, System.String[]

Engelli bireylerin; sosyal aktivitelere katılımını sağlamak, mesleki becerilerini geliştirmek, ailelerinin gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak ve toplumda farkındalık oluşturmak üzere faaliyet gösteren Ataşehir Belediyesi Engelli Merkezi, Dünya Engelliler Günü kapsamında bir gösteri hazırladı.


Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Engelli Merkezi'nde, sosyal hayat içerisinde kendilerine yer bulmakta zorlanan engellilerin, toplumsal yaşama daha fazla katılımı sağlanıyor.


7- 35 yaş arası engelli bireylere yönelik merkezde; haftada 3 gün drama, dans, koro, ritm, resim ve halk oyunları eğitimleri veriliyor.


Daha önce Ataşehir Belediyesi'ne bağlı Ataevlerinde verilen hizmetler, Atatürk Mahallesi'nde açılan Engelli Merkezi'nde sunulmaya başlandı.


Merkezde ücretsiz olarak engellilere ve engelli ailelerine psikolojik danışmanlık hizmeti de veriliyor. Bu hizmetle, engelli bireylerin ve engelli ailelerinin psikolojik durumları değerlendirilerek psikolojik sorunlarının çözümüne yönelik yüz yüze görüşmeler yapılıyor.


Ayrıca derslere katılan engellilere sağlanan ücretsiz servis hizmetiyle; engelliler evlerinden alınıp, dersler sonrası evlerine bırakılıyor.


Devam eden eğitimlere katılım hakkında bilgi almak için, Ataşehir Belediyesi'nin 0216 570 50 00 numaralı Çağrı Merkezi'nden 5721 ve 5763 dahili hatlarını arayabilirsiniz.


Merkezde eğitim alan engelliler, Dünya Engelliler Günü kapsamında 6 Aralık'ta Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde saat 13.30'da başlayacak gösterilerle yeteneklerini sergileyecekler. - İSTANBUL

Dünya Engelliler Günü, Ataşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:32 Kaynak: İHA
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