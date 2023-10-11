Engin Polat'a ait güzellik merkezine silahlı saldırı

Ataşehir'de Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'a ait kuaföre kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, işletmede maddi hasar meydana geldi.

2 KİŞİ MOTORLA GELİP ATEŞ AÇTI

İddiaya göre, henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saat 18.30 sıralarında Engin Polat'a ait kuaföre silahlı saldırıda bulunuldu. Kuaförün camlarına çok sayıda kurşun isabet etti. Saldırıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken işletmede maddi hasar oluştu. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin 2 kişi olduğu ve motosikletle gelerek işletmeye ateş açtığı iddia edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

1 GÜN ÖNCE DE DİLAN POLAT'IN MERKEZİ KURŞUNLANMIŞTI

Engin Polat'a ait kuaföre saldırıdan bir gün önce yine eşi Dilan Polat' ait güzellik merkezine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, gece 04.00 sıralarında olmuş ve işletmede maddi hasar meydana gelmişti. Merkezdeki bazı camlar kırılmış ve kırılan camlar siyah bir kaplamayla kapatılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.