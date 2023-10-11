 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Engin Polat'a ait güzellik merkezine silahlı saldırı - Son Dakika

Engin Polat'a ait güzellik merkezine silahlı saldırı

Son Güncelleme: 12.10.2023 07:47

Ataşehir'de akşam saatlerinde Engin Polat'a ait kuaföre kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken işletmede maddi hasar oluştu. Bir gün önce de Dilan Polat'a ait güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlenmişti.

Ataşehir'de Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'a ait kuaföre kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, işletmede maddi hasar meydana geldi.

2 KİŞİ MOTORLA GELİP ATEŞ AÇTI

İddiaya göre, henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saat 18.30 sıralarında Engin Polat'a ait kuaföre silahlı saldırıda bulunuldu. Kuaförün camlarına çok sayıda kurşun isabet etti. Saldırıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken işletmede maddi hasar oluştu. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin 2 kişi olduğu ve motosikletle gelerek işletmeye ateş açtığı iddia edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Dilan Polat'în ardından Engin Polat'a ait mekana da silahlı saldırı düzenlendi

1 GÜN ÖNCE DE DİLAN POLAT'IN MERKEZİ KURŞUNLANMIŞTI

Engin Polat'a ait kuaföre saldırıdan bir gün önce yine eşi Dilan Polat' ait güzellik merkezine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, gece 04.00 sıralarında olmuş ve işletmede maddi hasar meydana gelmişti. Merkezdeki bazı camlar kırılmış ve kırılan camlar siyah bir kaplamayla kapatılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Dilan Polat'în ardından Engin Polat'a ait mekana da silahlı saldırı düzenlendi
Dilan Polat'ın merkezine saldırı
Dilan Polat'în ardından Engin Polat'a ait mekana da silahlı saldırı düzenlendi
Dilan Polat'în ardından Engin Polat'a ait mekana da silahlı saldırı düzenlendi
Kaynak: İHA

Engin Polat, Dilan Polat, Ataşehir, Polis, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Engin Polat'a ait güzellik merkezine silahlı saldırı - Son Dakika


Son Dakika
08:21 Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Beril Pozam ve Ersin Arıcı aşk yaşamaya başladı
07:26 Biden, Netanyahu'yu uyardı: İsrail savaş kurallarına göre hareket etmeli
05:09 İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor! Can kaybı arttı, görüntüler endişe verici
00:15 Sunucunun Kudüs hassasiyeti canlı yayına damga vurdu
23:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü bürokrasi sonuç verdi! Hamas, İsrailli bir kadın ve iki çocuğunu serbest bıraktı
23:50 Hamas, İsrail'e roket saldırısı düzenledi! Demir Kubbe onlarca füzeyi havada imha etti
22:48 Hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1100'e yükseldi! Han Yunus'tan gelen görüntüler yürekleri dağladı
21:59 Ankara'da kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın elindeki rehineler için devreye girdi
21:25 Der Spiegel yazdı: Almanya, İsrail'e Heron tipi 2 insansız hava aracı verecek
20:53 Kassam Tugayları'nın, İsrail askerlerini esir aldığı görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2023 08:35:13. #1.13#
SON DAKİKA: Engin Polat'a ait güzellik merkezine silahlı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement