Ataşehir'de Esatpaşa kapalı pazarı hizmete girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ataşehir'de Esatpaşa kapalı pazarı hizmete girdi - Son Dakika

Ataşehir'de Esatpaşa kapalı pazarı hizmete girdi

6 saat önce

Ataşehir'de sokaklara kurulan pazarlar, kapalı pazarlara dönüşüyor.

Ataşehir'de Esatpaşa kapalı pazarı hizmete girdi, System.String[]

Ataşehir'de sokaklara kurulan pazarlar, kapalı pazarlara dönüşüyor. Küçükbakkalköy ve Örnek mahallelerinin ardından Esatpaşa da kapalı pazar alanına kavuştu.


Esatpaşa kapalı pazar alanında ilk pazar 4 Mart Çarşamba günü kuruldu. Toplam 3 bin 700 metrekare kapalı alana sahip Esatpaşa kapalı pazar alanında, esnaf ve vatandaşlar için; mescit, zabıta ve pazarcılar odası üniteleri, çocuk oyun alanları, tuvalet, lavabo ve otopark yer alıyor.


Ataşehir Belediyesinin toplam 20 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirdiği projeyle, Örnek Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar alanı genişletilerek Esatpaşa kapalı pazar alanıyla bir bütün haline getirildi.


Modern pazar alanları oluşturularak hem pazar esnafı hem de vatandaşların daha iyi koşullarda alışveriş yapabilmeleri sağlanacak. Pazar alanları, esnafı ve vatandaşları kışın kar ve yağmurdan, yazın ise güneşten koruyacak.


Çarşamba günleri Esatpaşa, Pazar günleri de Örnek Mahallesi pazarı kurulacak. Bütünleşik bu projeyle, kapalı pazar alanına gelen vatandaşlara, diğer pazar alanı otopark olarak hizmet verecek. Ayrıca iki pazar arasına yapılan park sayesinde de çocuklar için oyun alanları oluşturuldu.


Ataşehirliler, kapalı pazar alanlarında sebze, meyve, kıyafet, ayakkabı ve aksesuar gibi ürünlere uygun fiyatlarla ulaşabiliyor, ihtiyaçlarını konforlu, düzenli ve temiz bir şekilde karşılayabiliyor.


Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Yılmaz, Esatpaşa pazarını kurulduğu ilk gün gezerek denetimlerde bulundu. - İSTANBUL

Çarşamba, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:29 Kaynak: İHA
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