Ataşehir'de eski sevgilisini ellerini ve ayaklarını koli bandı ile bağladıktan sonra yangın çıkarmıştı; görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Ataşehir'de eski sevgilisini ellerini ve ayaklarını koli bandı ile bağladıktan sonra yangın çıkarmıştı; görüntüleri ortaya çıktı

14.01.2021 21:16

- Ataşehir'de eski sevgilisini ellerini ve ayaklarını koli bandı ile bağladıktan sonra yangın çıkarmıştı;

- Ataşehir'de eski sevgilisini ellerini ve ayaklarını koli bandı ile bağladıktan sonra yangın çıkarmıştı; görüntüleri ortaya çıktı

Ataşehir'de eski sevgilisine kabusu yaşatan şahsın görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Ataşehir'de eski sevgilisini ellerini ve ayaklarını koli bandı ile bağladıktan sonra evi ateşe veren şahsın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli Emre Y.'nin yangından önce apartmana girdiği yangından sonra da binadan sakin tavırlarla çıkması dikkat çekti.

Olay geçtiğimiz gün saat 19.30 sıralarında Mevlana Mahallesi, Hüseyin Ağırman Sokak'ta site içerisinde bulunan 15 katlı binanın 14. katında meydana geldi. Emre Y. isimli şahıs eski sevgilisini Alev Ş.'nin ellerini ve ayaklarını koli bandı ile bağladıktan sonra evi ateşe vermişti. Talihsiz kadın olaydan ufak yaralarla kurtulmuştu.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Emre Y.'nin olay ile ilgili yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli şahsın yangından önce binaya girdiği ve yangını çıkardıktan sonra ellerini sallayarak binadan çıktığı dikkat çekti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de eski sevgilisini ellerini ve ayaklarını koli bandı ile bağladıktan sonra yangın çıkarmıştı; görüntüleri ortaya çıktı
Ataşehir'de eski sevgilisini ellerini ve ayaklarını koli bandı ile bağladıktan sonra yangın çıkarmıştı; görüntüleri ortaya çıktı
Ataşehir'de eski sevgilisini ellerini ve ayaklarını koli bandı ile bağladıktan sonra yangın çıkarmıştı; görüntüleri ortaya çıktı
Ataşehir'de eski sevgilisini ellerini ve ayaklarını koli bandı ile bağladıktan sonra yangın çıkarmıştı; görüntüleri ortaya çıktı

Ataşehir, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de eski sevgilisini ellerini ve ayaklarını koli bandı ile bağladıktan sonra yangın çıkarmıştı; görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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